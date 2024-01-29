Özge Yağız ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Safir’in yeni bölümüne dair ayrıntılar merak ediliyor. Kapadokya’da çekimleri devam eden Safir dizisine dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Safir yeni bölüm ne zaman? Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAFİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 22. bölümü 29 Ocak Pazartesi yani bu akşam ATV’de ekranlara gelecek.

SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla ekrana gelen Safir dizisi, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı çarpıcı bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizinin çekimleri büyüleyici atmosferiyle dikkat çeken Kapadokya'da gerçekleşiyor ve Gülsoy ailesinin oğulları Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki dokunaklı aşk hikayesine odaklanıyor.

Toplumsal normlara meydan okuyan bu aşk, farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Fera'nın duygusal bağının ötesine geçerek, sınıf farklılıkları, aile baskısı ve toplumsal beklentiler gibi derin temaları ele alıyor. Kapadokya'nın eşsiz güzellikleriyle örülü romantik bir öykü olarak ilerleyen Safir, izleyicilere sadece duygu dolu anlar yaşatmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal konularda da düşündürmeyi amaçlıyor.