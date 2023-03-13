Deprem enkazından çıktılar Katar'da Dünya Kupası'na katıldılar

Milli atıcılar, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarıları depremzedelere armağan etti.

Başkent Doha'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi sekiz sporcu temsil etti. Bu sporculardan Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir ve Muhammed Seyhun Kaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, birçok yakınını kaybetti, evleri yıkıldı ve arabaları enkaz altında kaldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yetkililerinin "Bu durumda organizasyona gitmeyebilirsiniz." demesine rağmen Katar'a gelen Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerde etkilenen Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir diğer milli atıcılar gibi Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Oğuzhan Tüzün, aynı kategoride mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Ömer Seyfi Aktülün, depremin gölgesinde yapılan organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli atıcı Safiye Sarıtürk Temizdemir, yaşanan depremde evinin yıkıldığını, arabasının da enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Sadece arabasının hasar görmeyen bagaj kısmında bulunan antrenman çantası ve tüfeğini kurtarabildiğini aktaran Safiye Sarıtürk Temizdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanmış olduğum tüfeği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hediye etmişti. Eğer onları kaybetseydim şu an burada olmayacaktım. Devletimiz bize "İsterseniz müsabakaya katılmayabilirsiniz' diye seçenek de sundu. Çünkü herkes bizim yaşadığımız olayın çok zor olduğunu biliyor. Psikolojik olarak gerçekten kötü durumdayız. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Avrupa Oyunları için puan veren bir yarışmaydı ve hepimiz Avrupa Oyunları'na gitmeye hak kazandık. Güzel sonuçlarla ülkemize dönüyoruz, milletimize armağan olsun."

Rümeysa Pelin Kaya ise şunları söyledi:

"Depremde her şeyimizi kaybettik. Federasyonumuza destekleri için çok teşekkür ederiz. Bu durumda bile olsak buraya gelip ülkemizi temsil etmek istedik. Güzel sonuçlarla dönüyoruz. Organizasyonda bir altın madalya bir de dördüncülük elde ettik. Bu başarıları ülkemize armağan etmek istiyoruz."