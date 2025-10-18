Esra Ezmeci’nin “Ne Hissettin” adlı programına konuk olan Safiye Soyman, çocukluk döneminden anneliğe uzanan hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Çocuk yaşta evlendirildiğini anlatan Soyman, “Yaşım büyütülerek 13 yaşında evlendirildim, 14 yaşında anne oldum. Çok zor bir süreçti. Ama her şeye rağmen güçlü durmak zorundaydım” dedi.

Yaşadığı zorlukların kendisinde izler bıraktığını bu yüzden imza atma fobisinin geliştiğini söyledi.

Sahne hayatının başlamasına Seda Sayan’a gelen teklifle başladığını söyleyen ünlü şarkıcı

“Oğulcan yeni doğmuştu. Seda’ya sahne teklifi geldiğinde, beni tavsiye etti. Böylece sahne hayatım başlamış oldu. O dönem hem maddi hem manevi olarak çok zorlu günlerdi” dedi.

"AĞLAYAN KADINA İŞ VERMEZLER DİYE HEP İÇİME ATTIM"

Yaşadığı zor günleri ağlayan kadına iş vermezler diye hep içine attığını anlatan Safiye Soyman, programda duygusal anlar yaşadı. MS hastası olan oğlu Harun’un tedavi sürecini anlatırken ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

Oğlumun hastalığı kolay değildi diyen Soyman, “26 yıl boyunca onun bakımıyla ilgilendim. Yurtiçi ve yurtdışı doktor masrafları, ilaçlar, özel bakım... Hepsi çok zordu ama helali hoş olsun. Onun için Bodrum’da ev yaptırdım, daha rahat nefes alabilsin diye” şeklinde konuştu.

Oğlunun ölümünden sonra sahneye çıkmasıyla ilgili eleştiriler aldığını da söyleyen Soyman, “O kadar masrafı karşılamam gerekiyordu. İnsanlar bilmeden konuşuyor ama ben mecburdum” dedi.

"BEN HER GÜN ÖLÜYORUM"

Sanatçı, oğlunu kaybettikten sonra yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

“Ben her gün ölüyorum. Annemi, babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım. Güçlü görünmek zorundaydım.”