Safiye Soyman’ın yıllardır sakladığı sırrı ortaya çıktı! İlk kez paylaştı

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Safiye Soyman’ın yıllardır sakladığı sırrı ortaya çıktı! İlk kez paylaştı

Paylaşımlarında kullandığı abartılı filtrelerle kimi zaman alay konusu olan Safiye Soyman, torunlarının yer aldığı fotoğrafı ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Soyman, son olarak torunlarıyla birlikte yer aldığı doğum günü karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz'da Burdur'da fenalaşıp hastaneye götürülmüştü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede hayatını kaybetmişti.

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TORUNLARINI İLK DEFA PAYLAŞTI

Ünlü isim, Instagram hesabından yayınladığı kare ile takipçilerini şaşırttı.

Soyman'ın paylaşımıyla iki torunu olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, kendisinin ve torununun doğum gününü kutladığı yeni bir mesaj paylaştı.

Ünlü şarkıcı doğum günü paylaşımına ''Canım canım torunumun Süha'nın doğum günü ve benim doğum günüm. İki balık burcu kutlarken birlikte. Çocuklarımla kızım Ümranım, Alim, benim iki tane torunum var. Allah herkese bu mutluluğu tattırsın. Ya Rabb'im Allah eksikliklerini göstermesin. Ya Rabb'im nice yaşlara olsun. Doğum günün kutlu olsun Süha'm'' notunu düştü.

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