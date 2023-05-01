Safran her derde deva

Birçok rahatsızlığa iyi gelen safranın Güneybatı Asya’da yetişen Crocus Sativus bitkisinden elde edildiğini belirten Dr. Ömer Coşkun safran ile ilgili önemli bilgiler verdi…

Safran her derde deva

Dr. Ömer Coşkun, “Her safran bitkisinde maksimum dört çiçek bulunur ve her çiçek üç koyu kırmızı tepeciğe sahiptir. Hasatta elle toplanan safranın yaprakları kurutulur. Safran elde etmek için bitki yumruları kullanılır” diye konuştu.

Dr. Coşkun, safranın bitkilerin kraliçesi olduğunu hatırlatarak şunları paylaştı:

“Safran, halk arasında sinir sistemi uyarıcısı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici olarak kullanılır. Günde 176.5 mg safran tüketen kişiler, yüzde 55 oranında sağlıksız atıştırmalardan vazgeçer ve kilo kaybeder. Safran özü bileşenlerinin antikanserojen (kanser bastırıcı) antioksidan özelliklere sahip. Diyet ve stres, genellikle belirli hormon ve nörotransmitter seviyelerini bozabilir. Sonuç olarak; anormal beslenme ve diyet, stresi teşvik eder. Safran özü ise iştahı ve stresi düzenler, ayrıca beyindeki seratonin artışını sağlar.”

Safranın kanser öncesi yararlı olduğuna da dikkat çeken Coşkun, şu bilgileri aktadı:

“Safran özü tümörü küçültür ve tümör yayılmasını bastırır. Safranın bir başka yararı göz hastalıklarının ilerleyişini yavaşlatabilmesidir. Bitkisel özler, kanserden korunma ajanlarının gelişimi için temel kaynaklardan biri olmuştur.
Geleneksel halk hekimliğinde safran kullanmak; ağrı, kötü sindirim, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, solunum sistemi hastalıkları ve alzheimer gibi birçok rahatsızlıklara çare oluyor.”

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