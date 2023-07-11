Safran nelere iyi gelir

Safranın yararları saymakla bitmiyor. İşte o yararlar…

Safran nelere iyi gelir

KANSER SAVAŞINDA SAFRAN

Safranın içerisinde bulunan Crocin, Safranal ve Picrocrocin, kanserli hücrelerin büyümesini engelleyerek anti kanser etkisi gösterir.

ANTİDEPRESAN

Safran çayı depresyonu tedavi etmek amaçlı kullanılmaktadır. Sürekli olarak safran çayı içmek ve safran çiğnemek mutluluk ve neşe vermektedir.

KALP SAĞLIĞI

Safran kan akışını düzenleyici ve morlukları iyileştirici olarak Çin tıbbında kullanılmaktadır. İçerisindeki aktif madde olan Crocetin, kolesterolü düşürür ve artrit gibi eklem ağrılarına ve rahatsızlıklarına iyi gelir.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Safranın içerisinde bulunan safranal maddesi antioksidan özelliği ile bilinir.

GÖZLERE İYİ GELİR

Araştırmalar safranın görüşü keskinleştirdiğini ve yaşlanmaya bağlı olarak görülen göz kaslarının dejenerasyonunu azalttığını göstermiştir.

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