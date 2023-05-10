Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı

Programda konuşan Başkan Köse, Engelsiz Kafe’nin bulunduğu binanın, Aktif Yaş Alma Merkezinin yeni binasına geçmesinin ardından tamamen kendilerine tahsis edileceği müjdesini verdi. Köse, “Spor aletleri, yeni oyun ve etkinlik alanlarınız da olacak. Burada değerli ailelerimiz ve çocuklarımız oldukça güzel vakit geçiriyorlar. Diğer yandan verilen kurslar neticesinde bir şeyler öğrenme fırsatı da buluyorlar. Biz sizin için yeni projeler üretmeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.



Yapılan etkinlik ve sergideki eserlerin muhteşem olduğunu söyleyen Başkan Köse, “Her birinizi ayrı ayır seviyoruz. Bir kez daha sizleri kutluyor, Engelliler Farkındalık Haftanızı tebrik ediyorum “ diye konuştu.

