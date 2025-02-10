Safranbolu beyaza büründü

Kaynak: DHA
Safranbolu beyaza büründü

Karabük'te gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar yağışların ardından beyaza büründü.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konaklar, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

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Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

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