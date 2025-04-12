Safranbolu beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Safranbolu beyaza büründü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu. İlçenin simgesi olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konaklar, hanlar, hamamlar ve sokaklar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel manzara oluşturdu. Kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'nde Tayvan'dan gelen turistler manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. İstanbul'dan Safranbolu'ya gezmeye gelen Gülnur Sınırbaşoğlu, "İstanbul'dan geliyoruz. Safranbolumuz anne memleketim. Arkadaşlarımızla birlikte tur düzenledik, geldik. Tarihi eserleri olan bir yer. Çok güzel bir yer. Evleri ve lokumu öyle" dedi.

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

Son Haberler
Altınordu evinde kayıp
Altınordu evinde kayıp
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var