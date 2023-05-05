Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor

Safranbolu Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin altyapılarından ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projeye ilişkin "Bu sistem ile saha çalışması ve arşivin sayısallaştırılması için destek sistemi kurulacak. Bina, ruhsat, mekansal altyapı ve diğer ilgili veriler sistem ile yönetilecek. Aynı zamanda hizmet kalitesi de artacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Safranbolu Belediyesi’nin personeline Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen uygulamalı eğitim programı ile Bulut Kent Bilgi Sistemi anlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu, Bulut Kent Bilgi Sistemi'ne geçecek.


Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Güncel
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var Güncel
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu Güncel
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu
Bursa'da silahlı saldırı Güncel
Bursa'da silahlı saldırı
En ilginç diyet Sağlık
En ilginç diyet
Boy kaç santim uzatılabilir? Sağlık
Boy kaç santim uzatılabilir?