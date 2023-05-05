Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projeye ilişkin "Bu sistem ile saha çalışması ve arşivin sayısallaştırılması için destek sistemi kurulacak. Bina, ruhsat, mekansal altyapı ve diğer ilgili veriler sistem ile yönetilecek. Aynı zamanda hizmet kalitesi de artacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Safranbolu Belediyesi’nin personeline Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen uygulamalı eğitim programı ile Bulut Kent Bilgi Sistemi anlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu, Bulut Kent Bilgi Sistemi'ne geçecek.



