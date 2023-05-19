Safranbolu’da 19 Mayıs coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağanı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Safranbolu’da coşku ile kutlandı.

Safranbolu’da 19 Mayıs coşkusu

Safranbolu’da Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 19 Mayıs töreni, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kutlamalara, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Alb. Dr. Yusuf Küçükbaşol, Safranbolu Emniyet Müdürü Sinan Çankal, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Safranbolu Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Ulaş Akgül’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan Halk Oyunları Kursu kursiyerlerinin gösterilerine geçildi. 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan şiir ve kompozisyonların okunmasını, çocukların jimnastik gösterileri izledi. Safranbolu’da düzenlenen törenler, protokol tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programın ardından Başkan Köse, şöyle konuştu:

“Zor şartlar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm dünyanın imrenerek baktığı bir mücadelenin eseridir. Vatan toprağı için kazanılan bu mücadele, sonrasında atılan dev adımlarla sonsuza dek pekişmiştir. Bizlere düşen görev ise gençlerimize fırsat eşitliği yaratmak, gelecek kaygısı yaşamadıkları, özgür ve özgüven içinde yetişecekleri bir ortamı onlara sunmaktır. Bizler, bu bağlamda, Safranbolu Belediyesi olarak gençlerimize bu ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde dahi Cumhuriyet’imizin kuruluşunun ilk günündeki heyecan, 10. yılındaki gibi coşku, bugün de yarın da sönmeyecek olan bir alevdir, her yıl katlanan bir gurur hikayesidir. Bu vesile ile Ata’mızın izinde hiç durmadan yürüyeceğimizi yineliyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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