Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" başlıyor

Safranbolu, kültür ve sanatla dolu günlere hazırlanıyor. Safranbolu Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında yer verilen "Açık Hava Sinema Geceleri" ile sinemaseverler yıldızların altında buluşacak. Festival öncesi düzenlenecek açık hava sinema etkinliği, 3 Mayıs'tan itibaren Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde başlayacak. Her akşam saat 20.30'da başlayacak gösterimlerde, yerli ve yabancı filmler izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik boyunca hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden filmler gösterilecek. Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından seçkin belgeseller de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festivalin ana hedefi, kültürel mirasın korunması ve belgesel sanatının geniş kitlelere ulaştırılması olacak. Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyon, şehrin kültürel kimliğine güç katmayı, yerli ve yabancı ziyaretçilere de unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

GÖSTERİM PROGRAMI

-3 Mayıs Cumartesi: Kung Fu Panda 4

-4 Mayıs Pazar: Her Şey Çok Güzel Olacak

-5 Mayıs Pazartesi: Free Guy

-6 Mayıs Salı: Karayip Korsanları

-8 Mayıs Perşembe: Bursa Bülbülü

-9 Mayıs Cuma: Süper Mario Kardeşler Filmi