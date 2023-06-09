Safranbolu'da asfalt sezonu başladı

Safranbolu Belediyesi, havanın ısınması ve yağışların azalmasıyla birlikte asfalt serim çalışmalarına başladı.

Safranbolu'da asfalt sezonu başladı

2023 yılında geçen yıldan kalan çalışmaların tamamlanarak ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçileceğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Geçtiğimiz yıl 22.000 tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. bu yıl da hedefimiz asfallanmayan bölge bırakmamak" dedi.

Program dahilinde çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, "Asfalt Şantiye Şefliğimiz belirlenen öncelikli mahalle ve caddelerde çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Şu anda Barış Mahallemizde serim gerçekleştiriyorlar. Buradaki çalışmanın tamamlanması ile birlikte ihtiyaç duyulan diğer bölgelere geçecekler" diye konuştu.

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