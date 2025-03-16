Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kaza film sahnelerini aratmadı. Otomobil, motosikletli sürücüye çarptı. Çarpa sonrası Motosikletli sürücü metrelerce havada taklalar atarak düştü. Çarpma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Emek Kavşağı'nda meydana geldi. Burak T. idaresindeki 07 CEE 44 plakalı motosiklet, Safranbolu istikametine seyir halinde iken önünde seyreden ve kavşağa dönüş yapan M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza anının araç kamerasına yansıdığı olayda, motosiklet sürücüsü metrelerce uçarak yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüler koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücüsünün yaşadığı şok ise kameralara yansırken, kazayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

Safranbolu’da feci kaza! Otomobile çarpıp metrelerce savruldu

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