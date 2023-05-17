Safranbolu'da özel çocuklara özel gece

Safranbolu Emek Mahallesi’nde hizmete giren Engelsiz Kafe’nin bahçesinde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş ve basın mensupları katıldı. Askerlik şarkıları ile başlayan program, Safranbolu Kına ekibinin yöreye özel oyunları ile devam etti. Daha sonra, 7 askere kına yakıldı. Programda, görme engelli Rümeysa Karpuz’un konseri sonrası programa katılanlar ve özel çocuklar eğlendi.

Yoğun iş temposundan dolayı programa katılamayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Arkadaşlarımız, Engelsiz Yaşam Derneği ile birlikte çok güzel ve özel bir etkinlik düzenlemişler. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Engelsiz Kafe’nin açılış nedenini hatırlatan Başkan Köse, şu açıklamayı yaptı:

“Burayı açmamızdaki en büyük neden özel çocuklarımızın hayata daha sıkı bağlanmaları, sosyalleşmeleri, kendilerini kanıtlamaları idi. Gösterdikleri performanslar, yaptıkları etkinliklerle bunu kanıtladılar. Onlar için çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, sizleri çok seviyoruz çocuklar.”