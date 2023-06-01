Safranbolu'da sinema geceleri başlıyor

Safranbolu'da 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı Açık Hava Sinema Geceleri, 'Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman Belgeseli' ve 'Sen Benim HerŞeyimsin' filmlerinin gösterimiyle başlayacak.

Safranbolu'da sinema geceleri başlıyor

Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar kamp sandalyeleri ve minderlerini getirerek alanda yer alan çimlerin üzerinde film izlemenin keyfini yaşayacak.

1-10 Haziran günleri arasında vatandaşlar, toplam 20 ödüllü belgesel ve sinema filmiyle buluşacak.

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"AÇIK HAVA SİNEMA GÖSTERİMLERİMİZ GELENEKSEL HALE GELDİ"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Açık hava sinema gösterimlerimiz her sene artık geleneksel hale geldi. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesinde halkımızla filmleri buluşturuyoruz. Her akşam bir belgesel film birde Türk sinemasının klasikleşmiş, önceki dönemlerde beğeni kazanmış filmlerini seçtik. Amacımız bir yandan festivale yakışır bir program yapmak, diğer yandan insanımızın günlük streslerini atmalarını sağlamak. Geçen yıl olduğu gibi ilginin yoğun olacağını düşünüyorum” dedi.

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