Safranbolu'da tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tomruk yüklü kamyonun içinde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Safranbolu-Bartın karayolunun Kirkille mevkisinde saat 15.30 sıralarında gerçekleşti.

Onur Fındık (36) yönetimindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon, Safranbolu yönüne doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyondan fırlayan Yunus Aslan (42) isimli kişinin üzerine tomruk düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Onur Fındık ise ağır yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Fındık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.