Safranbolu’da yere izmarit atanlara idari para cezası uygulanacak

Safranbolu Belediyesi, UNESCO ve Cittaslow unvanlarıyla dünya mirası kabul edilen Safranbolu’da, çevreyi kirletenlere 831 TL idari para cezası uygulayacak.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunu Madde 3/12: "Tütün Ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt vb. atıklar çevreye atılmaz. Atılması halinde, 4207 Sayılı Kanun’un 5/1 Maddesine göre 831 TL cezai işlem uygulanması gerekmektedir" sayılı yasa gereği Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri, gün boyu vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtarak uyarılarda bulunurken, ilk aşamada uyarılan ancak kurallara uymayan vatandaşlar ceza ödeyecek.

"SAFRANBOLU’YU GELECEĞE TERTEMİZ BİR MİRAS OLARAK TAŞIMALIYIZ"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, uygulamanın tarihi kenti daha temiz ve yaşanabilir kılmak için hayata geçirildiğini belirterek, "UNESCO ve Cittaslow kentine yakışır bir çevre bilinci oluşturmalı, Safranbolu’yu geleceğe tertemiz bir miras olarak taşımalıyız" dedi. Başkan Köse, alınan bu karar sayesinde artık Safranbolu’nun sokaklarının çok daha temiz kalacağına inandığını söyledi.