Safranbolu'nda ramazan çocuk etkinlikleri başladı

ANKA'da yer alan haberde, Safranbolu Belediyesi'nin Ramazan Çocuk Etkinlikleri kapsamında Karagöz – Hacivat gösterileri, balon kapma, halat çekme gibi oyunlar oynanıyor. Ayrıca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram ediliyor.

Ramazan ayının çocuklarda da ayrı bir yeri olduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ramazan ayı dendiğinde misafirlikler, birlikte iftarlar, teravih namazı sırasında büyüklerini bekleyen çocuklar, paylaşım akla gelir. Bizler de Belediye olarak elimizden geldiğince paylaşımı en üst seviyelere çıkarma çabasındayız. 19 Nisan’a kadar her akşam ayrı bir mahallemizde çocuklarımıza misafir olacağız. Onlarla birlikte eğlenip geleneksel oyunlarımızı oynayacağız” diye konuştu.

Etkinlik süresince çocuklar gönüllerince eğlenirken, Başkan Köse de onlara gece boyunca eşlik etti.