Safranbolu’nun tarihi çarşısı sil baştan

ANKA'da yer alan haberde, Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü ile Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliği’nin iş birliğiyle Tarihi Çarşı bölgesinin çehresini değiştirmeyi hedefleyen projede çalışmalar devam ediyor.

Geçen aylarda başlatılan projede belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şu bilgileri verdi:

“Bizim burada asıl amacımız UNESCO Mirası kentimize çok daha fazla turisti çekebilmek. Projede kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek estetik müdahalelerle yeniden kurgulayacağız. Safranbolu için çalışmalarımıza ve projelerimize devam ediyoruz.”