Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: AA

Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Safranbolu'nun tarihi konaklarını beyaza bürüdü.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları karla kaplanırken, Keltepe Kayak Merkezi, Ahmetusta Geçidi ve Kemikli rampaları gibi bölgelerde de kar yağışı görüldü.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Beyaza bürünmüş ormanlık alan, havadan görüntülenirken, bungalov evlerde konaklayan aileler karda kayarak ve kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

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Ayrıca, ilçedeki yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar yağışı etkili oldu.

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