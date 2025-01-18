Sağanak, kar, fırtına ve çığ... Meteoroloji bölge bölge uyardı! (18 Ocak 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 18 Ocak ve hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Kastamonu ve Sinop çevrelerinde rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu açıklandı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisin etkili olacağı belirtildi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C

Az bulutlu

EDİRNE 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 9°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C

Az bulutlu

HATAY 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C

Az bulutlu

KONYA 8°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Az bulutlu

SİİRT 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Az bulutlu