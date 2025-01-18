Sağanak, kar, fırtına ve çığ... Meteoroloji bölge bölge uyardı! (18 Ocak 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 18 Ocak ve hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Ülkenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
Kastamonu ve Sinop çevrelerinde rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.
DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu açıklandı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisin etkili olacağı belirtildi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C
Az bulutlu
EDİRNE 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C
Az bulutlu
HATAY 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C
Az bulutlu
KONYA 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C
Az bulutlu
SİİRT 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C
Az bulutlu