Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü

Başkentteki sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Yenimahalle’de bulunan Pamuklar Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Uygun Sokak’ta, dün akşamki ağır yağışlar sebebiyle yol çökmeye başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökme tehlikesi baş gösteren yolda güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.
Gece boyunca devam eden yağışlar sonucunda, yolun tamamı; elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusunu da içine alacak şekilde çöktü.
Mahalleli Mustafa Telli, yaşanan olayları şöyle aktardı:
Telli, 35 yıldır bu mahallede yaşadığını ve son 20 yıldır her yağmur yağışında yolun çöktüğünü belirterek durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:
“Bu bölgede bir problem var, çünkü her yağışta yol çöküyor. Yıllardır düzeltilmedi. Biz, her yağmur yağdığında bu durumu yaşamak istemiyoruz.
Dün akşam elektrik direği yıkıldı. İlgili her yere başvurdum. TEK’i, 112’yi aradım, muhtara fotoğrafları gönderdim. Bir yetkili bu soruna çözüm bulsun artık.
Olay dün gece 23.00 sıralarında gerçekleşti. Önce elektrik panosu çöktü, ardından yol. Burada sürekli bir rögar problemi var. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”