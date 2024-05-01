Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü

Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü
Kaynak: AA / DHA / İHA
Ankara’nın Yenimahalle bölgesinde dün gece yaşanan şiddetli yağış, yolun çökmesine neden oldu. Güvenlik gerekçesiyle çöken yol bölgesi şeritlerle çevrildi.
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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 1

Başkentteki sağanak yağışlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 2

Yenimahalle’de bulunan Pamuklar Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Uygun Sokak’ta, dün akşamki ağır yağışlar sebebiyle yol çökmeye başladı.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 3

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökme tehlikesi baş gösteren yolda güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 4

Gece boyunca devam eden yağışlar sonucunda, yolun tamamı; elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusunu da içine alacak şekilde çöktü.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 5

Mahalleli Mustafa Telli, yaşanan olayları şöyle aktardı:

Telli, 35 yıldır bu mahallede yaşadığını ve son 20 yıldır her yağmur yağışında yolun çöktüğünü belirterek durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 6

“Bu bölgede bir problem var, çünkü her yağışta yol çöküyor. Yıllardır düzeltilmedi. Biz, her yağmur yağdığında bu durumu yaşamak istemiyoruz.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 7

Dün akşam elektrik direği yıkıldı. İlgili her yere başvurdum. TEK’i, 112’yi aradım, muhtara fotoğrafları gönderdim. Bir yetkili bu soruna çözüm bulsun artık.

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 8

Olay dün gece 23.00 sıralarında gerçekleşti. Önce elektrik panosu çöktü, ardından yol. Burada sürekli bir rögar problemi var. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”

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Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü 24
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