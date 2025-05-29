Sağanak ve dolu seraları vurdu! Camlar kırıldı, ürünler zarar gördü

Kaynak: AA
Sağanak ve dolu seraları vurdu! Camlar kırıldı, ürünler zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle bazı seraların camları kırılırken seralarda bulunan ürünler zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Doludan ve su baskınından seralardaki ekili domates, kavun, biber gibi ürünler ile açık alanda hasadına hazırlanılan karpuzlar zarar gördü.

-001.jpgİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

AKSEKİ'DE DOLU ULAŞIMI AKSATTI

Öte yandan, yoğun dolu yağışının etkili olduğu Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

-002.jpgUlaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yolun kayganlaşması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.

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