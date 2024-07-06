Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı

Dün akşam saatlerinde Tokat'ta başlayan ve Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı köyleri etkileyen yoğun yağmur ve dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Çöte köyünde ekili tarım arazileri büyük zarar gördü ve sel meydana geldi.
KÖY YOLLARI DEREYE DÖNDÜ
Sel nedeniyle köy yolları dereye döndü, birçok ev su altında kaldı.
Köy sakinleri, yağışın etkilerini sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serdi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşam ani olarak başlayan dolu ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar sonrası dereler taşarak birçok ekili araziye zarar verdi.
Güçlü rüzgarın da etkisiyle meyve ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü.
Sağanak yağışlar nedeniyle köydeki dere taştı ve bahçeler ile birçok ekili arazi olumsuz etkilendi.