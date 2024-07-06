Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı

Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas’ta meydana gelen yoğun yağış sonrası Yıldızeli’ne bağlı köyleri su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 1

Dün akşam saatlerinde Tokat'ta başlayan ve Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı köyleri etkileyen yoğun yağmur ve dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 2

Çöte köyünde ekili tarım arazileri büyük zarar gördü ve sel meydana geldi.

KÖY YOLLARI DEREYE DÖNDÜ

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 3

Sel nedeniyle köy yolları dereye döndü, birçok ev su altında kaldı.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 4

Köy sakinleri, yağışın etkilerini sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serdi.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 5

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşam ani olarak başlayan dolu ve sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 6

Yağışlar sonrası dereler taşarak birçok ekili araziye zarar verdi.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 7

Güçlü rüzgarın da etkisiyle meyve ağaçları ve elektrik direkleri zarar gördü.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 8

Sağanak yağışlar nedeniyle köydeki dere taştı ve bahçeler ile birçok ekili arazi olumsuz etkilendi.

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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 9
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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 10
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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 11
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Sağanak vurdu. Köy sular altında kaldı 12
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