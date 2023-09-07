Sağanak yağış 11 ili esir alacak. Meteoroloji bölge bölge uyardı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Manisa’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı