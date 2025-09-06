Sağanak yağış 5 dakikada sokakları göle çevirdi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Düzce'de sağanak yağmur kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce'de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Çocuklar ise caddelere çıkarak serinlemeye çalıştı. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

