Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri,
Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da yoğun ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Yarın öğleden sonra ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van’ın güney ve doğu kesimleri ile Hakkari’de aralıklı ve yerel yağışlar olması tahmin ediliyor.
Yoğun yağışların genellikle gece saatlerinden sonra etkisini yitireceği, ancak Şırnak ve Hakkari’de çarşamba öğle saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.