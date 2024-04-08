Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Kaynak: AA
Meteoroloji, yurdun güney ve doğu bölgelerinde yer alan 15 şehir için yoğun yağış uyarısı yaptı.
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Hatay, Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri,

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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 2

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’da yoğun ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 3

Yarın öğleden sonra ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van’ın güney ve doğu kesimleri ile Hakkari’de aralıklı ve yerel yağışlar olması tahmin ediliyor.

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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 4

Yoğun yağışların genellikle gece saatlerinden sonra etkisini yitireceği, ancak Şırnak ve Hakkari’de çarşamba öğle saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 5
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 6
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 7
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 8
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 9
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 10
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 11
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 12
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Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji 15 ile sarı kodlu uyarı yaptı 13
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