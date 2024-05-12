Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti

Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti
Kaynak: İHA
Elazığ’da etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Bir anda bastıran doluyla karışık sağanak sonrasında caddeler dereye dönerken, yayalar ve sürücüler cadde ve sokaklarda zorlu anlar yaşadı.
1/5
Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti 1

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün daha önce uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkisini gösterdi.

2/5
Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti 2

Akşamüzeri başlayan doluyla karışık gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayat adeta durdu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, vatandaşlar yağışın etkisiyle zorlu dakikalar yaşadı.

3/5
Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti 3

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada bu geceye dikkat çekerken Pazartesi akşamına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.

4/5
Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti 4

Açıklamada “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

5/5
Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti 5
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi: 4 yaralı
Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler
Soğanları satamayınca tarlayı vatandaşa açtı. Akın akın tarlaya geldiler
Kilosu 10 TL'den gidiyor. Kadın çiftçi kızıyla birlikte üretimini yapıyor
Kilosu 10 TL'den gidiyor. Kadın çiftçi kızıyla birlikte üretimini yapıyor
Mayıs karı o ili de vurdu
Mayıs karı o ili de vurdu
Mardin'de hasat başladı. İlk ürün 10 bin liraya satıldı
Mardin'de hasat başladı. İlk ürün 10 bin liraya satıldı