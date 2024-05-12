Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün daha önce uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak Elazığ’da etkisini gösterdi.
Akşamüzeri başlayan doluyla karışık gök gürültülü sağanak yağmur, kentin birçok noktasında hayat adeta durdu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, vatandaşlar yağışın etkisiyle zorlu dakikalar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada bu geceye dikkat çekerken Pazartesi akşamına kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.
Açıklamada “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.