Sağanak yağış Elazığ’da hayatı felç etti

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Bir anda bastıran doluyla karışık sağanak sonrasında caddeler dereye dönerken, yayalar ve sürücüler cadde ve sokaklarda zorlu anlar yaşadı.