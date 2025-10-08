Sinop'ta akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Ekipler Teyakkuzda! - Resim : 1

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Yağışın şiddetiyle sürücüler su birintikilerinin derinleştiği yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Ekipler Teyakkuzda! - Resim : 2

Yaşanan yoğunluk bazı bölgelerde rögarların tıkanmasına yol açtı. Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarını önlemek amacıyla tıkanan rögar kapaklarını açmak ve biriken suyu tahliye etmek için derhal çalışma başlattı. Ekipler, kent yaşamının normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.