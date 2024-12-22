Sağanak yağış İstanbul'da kabusa dönüştü

Kaynak: DHA
Sağanak yağış İstanbul'da kabusa dönüştü

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da su baskınları meydana geldi.

İstanbul genelinde gece saatleri ile birlikte etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardı ardına yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı.

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Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.

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