İstanbul Fatih’te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi’nde sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çökmesi meydana geldi.

Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Gece boyu etkisini sürdüren ve yer yer sellere neden olan yağış nedeniyle meydana gelen çökme sırasında seyir halindeki 34 TKH 16 plakalı ticari taksi çukura düşmemek için ani manevra yapınca ters dönerek takla attı.

İhbar üzerine çöken yolun bulunduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla taksinin içerisinden çıkarılan 62 yaşındaki sürücü A.Y. kazadan yaralı olarak kurtulurken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen ticari taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri çökme meydana geldiği iki şeridi araç trafiğine kapatırken trafik tek şeritten akmaya devam etti.

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri aldı.