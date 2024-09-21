Sağanak yağış kazaya neden oldu

Tunceli'de sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savruldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Karayolu üzerinde bulunan 2. tünel içinde meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Diğer yandan yetkililer, şiddetini artırması beklenen sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.