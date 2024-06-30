Sağanak yağış kuvvetli geliyor. Meteoroloji 6 ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini açıkladı. Buna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Öte yandan diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin

Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji’nin son tahminlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yer aldı. Öte yandan 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji, kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca son tahminlerde rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteroloji’nin sarı kodla uyardığı iller şunlar:

Aydın, Bursa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa.