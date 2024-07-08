Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! 1 ile turuncu 12 ile sarı uyarı yapıldı

Kaynak: İHA
Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! 1 ile turuncu 12 ile sarı uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 il için turuncu, 12 il için sarı uyarı yaparken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Haftanın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda; 1 ile turuncu, 12 ile ise sarı uyarı geldi.

Meteoroloji tarafından Ordu için turuncu uyarı verilirken Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Muş, Samsun, Trabzon ve Van ise sarı uyarı verildi.

Yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Yağış sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

yuyu.jpeg

Son Haberler
Mehmet Büyükekşi'nin koltuk oyununu açıkladı Spor
Mehmet Büyükekşi'nin koltuk oyununu açıkladı
Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı nedir?
İstanbul göklerinde uçakları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Gündem
İstanbul göklerinde uçakları bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Servisçiler tartıştı! Ortalık savaş alanına döndü Gündem
Servisçiler tartıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Çocuklarda erken ergenliğe neden olan içecekler neledir? Erken ergenliğin tehlikeleri nelerdir? Sağlık
Çocuklarda erken ergenliğe neden olan içecekler neledir? Erken ergenliğin tehlikeleri nelerdir?
Bursaspor'a gol makinası Spor
Bursaspor'a gol makinası
Berrak Tüzünataç’ın yatak pozları olay oldu Magazin
Berrak Tüzünataç’ın yatak pozları olay oldu