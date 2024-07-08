Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor! 1 ile turuncu 12 ile sarı uyarı yapıldı

Haftanın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda; 1 ile turuncu, 12 ile ise sarı uyarı geldi.

Meteoroloji tarafından Ordu için turuncu uyarı verilirken Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Muş, Samsun, Trabzon ve Van ise sarı uyarı verildi.

Yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Yağış sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.