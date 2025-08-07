Sağanakla gelen kaza

Kaynak: İHA
Sağanakla gelen kaza

Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Trafik olayında 2 kişi yaralandı.

Vaka, akşam saatlerinde Saray bölgesinde gerçekleşti.

Uzun süre sonra yağan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda Saray yönüne ilerleyen H.B. yönetimindeki 59 RP 795 plakalı kamyonet, Kıyıköy beldesi yolu 3. kilometresinde hâkimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada ters dönen aracın sürücüsü H.B. ve yanındaki M.B. hafif şekilde yaralandı.

Bildirim üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık personeli gönderildi. Kaza sonucu devrilen kamyonetten görevliler tarafından çıkarılan sürücü H.B. ve M.B., 112 Acil Servis Ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine nakledildi.

Kontrol amacıyla sağlık kuruluşuna kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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