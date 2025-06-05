Sağduyu mutabakatı etkinliği düzenlendi…

UBP, DP ve YDP’den oluşan koalisyon hükümetindeki üç siyasi parti, ikinci dönem için ortak aday olarak belirledikleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerini Pazartesi gecesi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen "Sağduyu Mutabakatı" etkinliğinde açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel’e, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na, partilerin parti meclis üyelerine, milletvekillerine, dernek, STK ve yol arkadaşlarına dava arkadaşlarına teşekkür ederek başladı. Tatar, “Milletçe çok acılar yaşadık, ama hiçbir zaman yıkılmadık, yılmadık. Her zorluktan güçlenerek çıktık” diyerek, milli birlik anlayışının yerleşmesi ve güçlenmesinin şart olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve eşitliği temelinde şekillenen yeni vizyonu kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tatar, “Bu topraklarda halkımızın yaşamını sürdürebilmesi için güçlü bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz. Yeni politikalarla, yeni bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi hükümetine, kurumlarına ve devletine sahip çıkmasının hayati önemde olduğunu vurgularken, “Devletimize ve halkımıza sadakatle bağlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Mavi Vatan’ın kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha müreffeh bir geleceğe taşımak en büyük hedefimizdir” ifadelerini kullandı.Tatar, “Bize yönelik birçok oyun oynanıyor. Ancak biz birliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak, aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakıp önümüzdeki süreci birlikte yöneteceğiz” diyerek, tüm halkı ortak bir hedef etrafında kenetlenmeye çağırdı.Kadınlara ve gençlere de ayrıca teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden siyasetçilerin millet ve bayrak sevgisiyle hareket ettiğini belirtti. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, asla devletsiz ve cumhuriyetsiz bırakılmayacaktır. Bu onurlu mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Verdiğim sözü aynen devam ettirme mücadelesi içerisindeyim. Yolumuz kutlu yoldur, yolumuz KKTC’yi yürütme yoludur,yolumuz Türkiye’nin yoludur. Egemenlik ve eşitlik vazgeçilmezimizdir… Bu güçlü birliktelik egemenliğimizin teminatıdır…” sözleri coşkuyla alkışlanırken, bu alkışlar adeta Tatar’ın ikinci döneminin müjdecisi olarak salonda yankılandı.

‘Sağduyu Mutabakat’ etkinliğinde Cumhurbaşkanı Tatar’a destek veren üç partinin lideri de birer konuşma yaptı.Pazartesi kız kardeşini kaybeden UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel yerine ,Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu konuştu.Hasipoğlu konuşmasına, “ortak bir kararlılıkla Cumhurbaşkanı Tatar’ı destekleme kararı aldık.Çünkü Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin adayıdır” ifadesiyle başladı. “Ersin Tatar, tek egemenliğe, Türkiye’nin garantörlüğünün son bulmasına karşıdır” diyen Hasipoğlu, Tatar’ın 2020’de göreve gelirken federasyon görüşmelerine son vereceğini söylediğini ve bu sözünü tuttuğunu belirtti. Hasipoğlu Tatar’ın, ikinci dönemde bu onurlu nöbeti sürdüreceğini belirterek “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göstereceğimiz birlik ve zafer yeni zaferlerin habercisi olacak” dedi.Hasipoğlu, “Bu istiklal sürecinde Cumhurbaşkanlığı’nı da kazanacağız. Halkımız kazanacak, millet kazanacak, sağduyu kazanacak. Yolumuz bir, davamız bir, adayımız bir!” diyerek sözlerini tamamladı. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görev süresi boyunca halkın hak ve çıkarlarını yılmadan savunduğunu belirterek, “İki ayrı halk, iki ayrı egemen devlet gerçeğinden hareketle, Kıbrıs Türkü’nün eşitliği ve bağımsızlığı için verdiği mücadele hepimiz adına çok kıymetlidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, egemenliğini ve onurunu her şeyin üzerinde tuttuklarını dile getiren Ataoğlu, şunları söyledi: “Demokrat Parti olarak bu toprakların geçmişiyle, bugünüyle ve yarınıyla kurduğu derin bağın farkındayız. Bu siyasi mirası omuzlarımızda taşıyoruz. 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ersin Tatar’ın yeniden adaylığını güçlü şekilde desteklediğimizi ilan ediyoruz.”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında, “Bu seçim, Türkiye’yle birlikte yürümek isteyenlerle; Amerika, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çizgisinde yürümek isteyenler arasında yapılacak bir tercihtir” diyen Arıklı, “Bizler, ‘mesele milletse, vatansa, hele ki ana vatansa gerisi teferruattır’ diyen bir siyasi hareketiz” ifadesinde bulundu. YDP lideri Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeniden seçilmesi için üç sağ partinin tam destek vereceğini açıkladı. “Sayın Tatar’ın etrafında bütünleştik. Tekrar seçilmesi için kapı kapı gezeceğiz ve başaracağız” dedi.Arıklı, geçmişte Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı’nın da federasyon temelindeki çözüm çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, “Bu halk artık gerçeği gördü. Federasyon defteri bizim için kapanmıştır” diye konuştu.

Hükümeti oluşturan üç siyasi partinin, onlarca sivil toplum örgütünün ve devletine bağlı kitlelerin desteğini alan Cumhurbaşkanı Tatar Sağduyu Mutabakatı etkinliğinde 2.döneminin kapısını aralamıştır. Ekim’e kadar, halkımıza CTP adayı federasyoncu Erhürman’ın seçilmesinin Kıbrıs Türk halkı ve devletimiz için oluşturduğu tehlikeleri, yok oluşumuza neden olacak riskleri çok iyi anlatmamız lazımdır.