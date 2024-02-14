Sağlığı vuran iklim olayı ortaya çıktı

Kaynak: AA
Sağlığı vuran iklim olayı ortaya çıktı
El Nino'nun bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma, İngiltere ve ABD'deki üniversiteler tarafından ortaklaşa yapıldı.

"El Nino and Eye Health: The Effects of Climate Change on the Eye" başlıklı çalışma, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve yağış desenlerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan El Nino'nun 7 yıl aradan sonra tekrar başladığını belirtti.

Araştırmaya göre, El Nino ABD'nin güneyi, Orta Asya ve Güney Amerika'da sel, Orta Amerika, Güney Asya, Endonezya ve Avustralya'da ise kuraklık gibi iklim olaylarına neden oluyor. Bu da insan sağlığını dolaylı yoldan etkiliyor. Özellikle göz hastalıkları riski artıyor. Çünkü El Nino'nun sıcaklık ve yağış artışıyla beraber getirdiği sivrisinekler, dang humması, Batı Nil, chikungunya, sıtma ve beyin iltihabı gibi gözde görme kaybına yol açabilen virüs ve parazitleri taşıyor.

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Ayrıca, sel sularının kirlettiği patojenler, keratit gibi göz iltihaplanmalarına sebep olabiliyor. Kuraklık yaşanan yerlerde ise insanlar susuzlukla boğuşuyor. Vücuttaki su eksikliği kuru göz, göz damarları sorunları ve katarakt gibi göz problemlerine neden olabiliyor.

El Nino'nun atmosferde ve bulutlarda yaptığı değişiklikler de bazı bölgelerde güneşin morötesi ışınlarının daha fazla gelmesine sebep oluyor.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu'nda okyanus sıcaklığı ve atmosfer basıncı değişimiyle oluşan bir iklim fenomenidir. El Nino, dünya çapında hava akımlarını etkiler. Genelde 2-7 yılda bir görülür ve 9-12 ay sürer. El Nino'nun Türkiye'ye etkisi kış aylarında daha çok hissedilir.

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