Sağlığınıza zarar verebilir!

Editör: Erkavim Yıldırım

Babetlerde topuklu ayakkabılar kadar zararlı olduğu belirtilmektedir. Babet ayakkabı modeli, düz ve ince tabanı yüzünden ayak tabanına zarar vermektedir. Ayakkabının tabanının mutlaka 5 cm olması gerekir. Babette ayağın yerle olan bağlantısı çok yakın olduğu için ayağa zarar vermektedir. Aşırı yüklenme sonucu ayak ve diz ağrılarına sebep olmaktadır. Babetlerin ön kısmının dar olması parmakların rahat olmasını engellemektedir. Sıkışan ayak parmaklarında birtakım rahatsızlıklar meydana gelmektedir.



Babetler kadınların ayaklarında birçok hastalığa neden olmaktadır. Düztaban yapıyor ve ayak parmaklarının yapısında bozukluklar meydana getiriyor. Fakat babet kadınların ayak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Genellikle topuklu ayakkabıların ayak sağlığına olan zararları anlatılmaktadır.

Kemik çıkıntıları, parmaklarda yaralanmalar, parmaklarda eğilmeler ve şekil bozukluklarına sebep olmaktadır. Bu yüzden babet kullanımında ön kısmının geniş ve tüm parmakların rahat olacağı modeller tercih edilmektedir. Ayak parmaklarında oluşan bozukluklar ve düztabanlık ayaklarda deformasyonlara yol açmaktadır.

Yanlış ayakkabı kullanımını sonucunda ayaklarda yaşanan sonuçların yanı sıra, bel, sırt, kalça bacak ve omuriliğinde bir takım sorunlara sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yaşanan problemler göz ardı edilmemeli ve ayak sağlığına dikkat edilmelidir.