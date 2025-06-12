Sağlık-1 Botu'nda patlama. 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sağlık-1 Botu'nda patlama. 1 sağlıkçı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Kumkale mevkiinde, Sağlık Bakanlığı’na ait Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayda bir sağlık personeli yaşamını yitirdi, bir vatandaş ise yaralandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir.

Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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