Türkiye'de sağlık sistemi, kamu hizmeti olmaktan çıkıp açık artırma usulüyle satılan bir ticari faaliyete dönüştü. Eskiden hekimlerin mütevazi bir şekilde kurduğu elli yüz yataklık özel hastaneler devri son buldu.

3 Kasım 2002 tarihinde iktidar olan AKP'nin, tam 13 gün sonra "Acil Eylem Planı" açıklanmış ve “Özel sektörün sağlık alanına yatırım yapması özendirilecek.” denmişti.

Sağlıkta yapılan teşvikler, verilen krediler, SGK'nın fonlarının özel hastanelere açılması ve muayene olmaya gelen hastalardan "ilave ücret" alınma hakkının tanınması özel hastane sayısında ciddi artışların yaşanmasına sebep oldu.

BirGün'den Osman Öztürk'ün haberine göre, "AKP döneminde özel hastane sayısı ikiye katlanmakla kalmadı; özel hastane yatak sayısı iki buçuk, yatan hasta sayısı beş buçuk, ameliyat sayısı altı, müracaat eden hasta sayısı ise on iki kattan fazla arttı."

Eskiden il merkezlerinde bile özel hastane bulunmazken şimdi ilçelerde bile özel hastane patlaması yaşandığını belirten Öztürk, bu hastanelerin doktor ihtiyacını kamu hastanelerinden karşıladığını ve bu sebeple devlet hastanelerinde doktor sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığının bu kontrolsüz gidişatı frenlemek için çalışmalar başlattığını belirten Öztürk, "Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin kadrolarını kısıtlamaya başladı. Hangi özel hastanenin hangi branşta kaç doktor çalıştıracağı Bakanlık iznine bağlandı. Normalde özel hastane patronlarının “Nerede kaldı serbest piyasa ekonomisi? Nerede kaldı özel girişim özgürlüğü?” diye feveran etmeleri gerekiyordu ama para da, “müşteri” de devletten geldiği için gıklarını çıkaramadılar" dedi.

SAĞLIK AÇIK ARTIRMADA

Kadroların Bakanlık tarafından kısıtlanmasının ardından, kadroların ve ruhsatların piyasada alınıp satılmaya başlandığını belirten Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki hareketliliği görüp kar elde etmek için adımlar attığını belirtti.

Öztürk,"Geçtiğimiz ay “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği”ni yayınladı. Yönetmeliğe göre bundan böyle “sağlık alanında yatak, özellikli merkez, ünite, tıbbi cihaz, uzmanlık dalları ve kadro ile hastane ve benzeri özel sağlık kuruluşları açabilme yetkisi” için önce Bakanlıktan lisans satın almak gerekiyor. İnşaat, ruhsat, tıbbi cihazlar, çalışacak eleman filan sonra. Sağlık Bakanlığı lisansları da sabit bir ücretle değil, açık artırma usulüyle satacak."

PARAYI VEREN KADROYU KAPAR

“2026 Yılı Özel Hastane Açılması, Uzmanlık Branşlarında Kadro ve İlave Yatak Lisansı İle İlgili Açık Arttırma İşi İlanı” geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Ardahan’da Bir Adet Özel Hastane Lisansı: Tahmini bedeli 20 milyon TL. Artırma bedeli 2 milyon TL.

Sinop’ta Bir Adet Özel Hastane Lisansı: Tahmini bedeli 30 milyon TL. Artırma Bedeli 3 milyon TL.

Bir Adet İlave Yatak Paketi (1 Paket = 10 Yatak) Lisansı: Tahmini bedeli 300 bin TL. Artırma bedeli 50 bin TL

Bir Adet Kalp ve Damar Cerrahisi Lisansı: Tahmini bedeli 500 bin TL. Artırma bedeli 100 bin TL.

Bir Adet Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Lisansı: Tahmini bedeli 500 bin TL. Artırma bedeli 100 bin TL.

Bir Adet Kadın Hastalıkları ve Doğum Lisansı: Tahmini bedeli 250 bin TL. Artırma bedeli 50 bin TL.

Bir Adet Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Lisansı: Tahmini bedeli 250 bin TL. Artırma bedeli 50 bin TL.