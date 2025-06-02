Sağlık alanında önemli bir adım atıldı! Büyük cerrahi operasyon gerçekleştirildi

Kulu’da sağlık alanında önemli bir adım atıldı. Kulu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne başvuran 45 yaşındaki erkek hastaya, kapalı yöntemle mide kanseri cerrahisi (Laparoskopik Radikal Total Gastrektomi ve Lenf Nodu Diseksiyonu) başarıyla uygulandı.

Hasta, 10 günlük süreç içerisinde; Tomografi, Endoskopi, ameliyat hazırlığı ve planlaması tamamlanarak, en kısa sürede onkolojik prensiplere uygun şekilde ameliyat edildi. Bu işlem, Kulu’da ilk kez gerçekleştirilen büyük bir cerrahi operasyon olarak kayda geçti.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Uğur Mengeneci ve Op. Dr. Osman Bulut, yapılan ameliyatın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hastanede bu denli büyük ameliyatlara uygun koşulların bulunması, hem hekimler hem de hastalar açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Ameliyatın kapalı yöntemle yapılması, hastanın ameliyat sonrası konforunu ciddi şekilde artırıyor. Midedeki kanserli dokuyla birlikte yayılım yolları da geniş bir şekilde temizlenerek nüks ve metastaz riskleri minimuma indirildi.”

Ayrıca uzmanlar, onkolojik kurallara uygun şekilde yapılan bu tür cerrahilerin, hastaların kalan yaşam kalitesini büyük ölçüde artıracağını belirtti.

Son olarak doktorlar, kanser tedavisindeki etik sorumluluğa da dikkat çekerek, şu ifadeyi kullandılar:

“Unutulmamalı; kanser cerrahisi, vicdan cerrahisidir.”