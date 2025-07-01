Sağlık Bakanı açıkladı: Yangınlardan etkilenen 46 kişi tedavi altında

Bakan Memişoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabb'imden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.