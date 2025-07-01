Sağlık Bakanı açıkladı: Yangınlardan etkilenen 46 kişi tedavi altında

Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı açıkladı: Yangınlardan etkilenen 46 kişi tedavi altında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde yangınlardan etkilenen 46 vatandaşın hastanelerde tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabb'imden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.

Son Haberler
Sağlık Bakanı açıkladı: Yangınlardan etkilenen 46 kişi tedavi altında
Sağlık Bakanı açıkladı: Yangınlardan etkilenen 46 kişi tedavi altında
AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu MR açılışı yaptı!
AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu MR açılışı yaptı!
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir fakülte kapatıldı
Ahmetli'de çıkan orman yangını Salihli'ye ulaştı
Ahmetli'de çıkan orman yangını Salihli'ye ulaştı
Veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı
Veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı