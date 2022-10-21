Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maden işçilerinin ailesine detaylı bilgi verdi

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

TEDAVİ GÖREN İŞÇİLERİN AİLELERİNE BİLGİ VERDİ

Bakan Koca, doktorlardan bilgi aldıktan sonra maden işçilerinin ailelerinin karşısına geçerek son durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Koca o anlara dair paylaştığı videosuna şu notu düştü:

"Bartın’daki maden kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine detaylı bilgi verdim."