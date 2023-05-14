Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı.

Koca, oy kullanmaya saat 12.50'de eşi Hale, oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir ile geldi.

Oyunu 3280 numaralı sandıkta kullanan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel Türkiye'm için oyumuzu kullandık. Millet iradesi tecelli edecek. Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün, Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu Güncel
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz' Dünya
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir? Keşfet
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler Magazin
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak Güncel
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı Güncel
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı