﻿Bakan Koca'dan TUS uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) girecek olanlara seslenen Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.”

NÖBET AÇIKLAMASI

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Bakan Koca’dan yeni paylaşımlar geldi. Koca şu ifadeleri kullandı;

*Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanlar, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacak. Gece nöbeti tutan asistanlarımız ertesi gün görev almayacak.

*Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, uzman adaylarına, TUS'ta aldığı puanla seçip yerleştiği programı yapılacak ilk sınav dönemine kadar değiştirme, bu puanın yeterli olduğu başka bir programa geçme hakkı verdi.

*Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasını hedefliyor. Çekirdek eğitime dayalı soru oranı son sınavda %80 kadardı. Hedef %100. YDUS için de çekirdek müfredata uygunluk amaçlanıyor.