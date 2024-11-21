Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Yenidoğan Çetesi ile ilgili istifasının istenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde hakkında çıkan istifa çağrılarına yanıt verdi.

Özgür Özel, "O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifade de beyefendi kabak gibi ortada kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada 'istifa' çağrılarına cevap verdi.

"BEBEKLERİN ÖLÜMÜNE ENGEL OLDUM"

Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

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