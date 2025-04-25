Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ‘normal doğum’ tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı

Sivasspor ile Fenerbahçe maçında futbolcuların taşıdığı ‘doğal olan, normal doğumdur’ pankartları tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözlerini yineleyerek, normal doğumu teşvik edici program uyguladıklarının altını çizerken, “Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı.' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

MEMİŞOĞLU’NDAN SİGARA KARŞILAŞTIRMASI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" projesi kapsamında, şehir şehir dolaştıklarının altını çizerken normal doğum tartışmalarına değindi. Memişoğlu, dünkü bir programda "Ben sigarayla da mücadele ediyorum. insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Net söylüyorum ki bebek ve anne için normal doğum sağlıklı olanı" ifadelerini kullanmıştı.

MEMİŞOĞLU SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Memişoğlu dünkü programda söylediğini yineleyerek, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmek. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı.' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var, kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız."

CHP'Lİ İSİMDEN MEMİŞOĞLU'NA TEPKİ

Memişoğlu'na tepki CHP'den geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "normal doğum" ve aile yapısı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Asu Kaya, aile kavramını lekelediğini söylediği Bakan Memişoğlu'na "Bir kadın hekim olarak meslektaşım demeye utandığım Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu'nun hadsiz açıklamalarına cevabımdır. Sizin dar, ayrımcı ve çağdışı 'aile' tanımınızı şiddetle reddediyoruz. Çocuk sahibi olamayan çiftler, evlat edinen kahraman ebeveynler, tek başına çocuk büyüten fedakar anneler ve babalar sizin ilkel, gerici zihniyetinize göre 'eksik' mi?" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart, başta kadın örgütleri olmak üzere çok sayıda kadın siyasetçi ve doktorun tepkisini çekmişti. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın sezaryen doğumu hedef alan reklamı da tepkilerin odağında olmuştu.