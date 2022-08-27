Sağlık Bakanı Koca: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek

Bakan Koca, Twitter adresinden sağlık çalışanlarının ay bitmeden ne kadar teşvik alacağını görebileceğini açıkladı:
"Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer.
Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak."
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