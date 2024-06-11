Sağlık Bakanı Koca'da Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop'ta yaşanan trajik kazada iki hekimin yaşamını yitirdiği olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop'un Boyabat ilçesinde, hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracının başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüzün yanı sıra, karşı yönden gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, diğeri ise diğer araçtan bir vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımız ise yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bu kazanın ardından derin bir üzüntü içinde olduklarını belirten Bakan Koca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.